Вопреки санкциям: РФ восстановливает экспорт алмазов

Экспорт алмазов Алросы превысил отметку 250 млн долларов в месяц, в то время как до вторжения РФ в Украину этот показатель колебался от 300 до 350 млн долларов в месяц.

России, несмотря на западные санкции, удалось в значительной мере восстановить объемы экспорта алмазов. Об этом во вторник, 23 августа, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что на долю российской компании Алроса приходится около трети мировых поставок алмазного сырья. После введения западных санкций на импорт резко поднялись цены на мелкие и более дешевые бриллианты.

Однако спустя время экспорт алмазов Алросы превысил отметку 250 млн долларов в месяц. Эта цифра лишь примерно на 50-100 млн долларов ниже того уровня, который был до начала полномасштабного вторжения в Украину.

"Продажи возобновились, поскольку некоторым индийским банкам стало удобнее проводить транзакции в валютах, отличных от долларов США", - пишет издание со ссылкой на источники.

По данным издания, большая часть российских алмазов направляется в Индию, которая является крупнейшим центром обработки и огранки драгоценных камней. При этом источники отмечают, что европейские клиенты также покупают эти алмазы.

Из-за опасения санкций сделки заключаются в "абсолютной тишине", что непривычно даже по закрытым стандартам алмазного мира, известного своей скрытностью. Сама Алроса прекратила публиковать какую-либо информацию о своих продажах.

Напомним, в начале июня сообщалось, что РФ сократила экспорт алмазов на ключевые рынки.

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