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Турки объяснили отказ продать России Байрактары

Компания Baykar принципиально не будет поставлять россиянам свои знаменитые беспилотники
 |  Автор: Юрий Кобзар
Турки объяснили отказ продать России Байрактары
Иллюстративное фото / wikipedia.org

Турецкая компания Baykar точно не будет поставлять свои военные беспилотники "Байрактар" в Россию по политическим причинам. Об этом пишет BBC со ссылкой на заявление гендиректора компании Халука Байрактара.

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По его словам, деньги никогда не были главным приоритетом для компании. 

“С Украиной наша дружба и сотрудничество длятся уже много лет. Поэтому сколько бы денег нам ни предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в данной ситуации передать им (россиянам, – ред.) их (беспилотники – ред.). В этот период вся наша поддержка полностью на стороне Украины", – заявил Халук Байрактар.

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Турецкий предприниматель подчеркнул, что сегодня Украина стала жертвой несправедливого и необоснованного нападения.

"Поэтому, ничто не затмит наше сотрудничество с Украиной, независимо от того, какая сумма будет предложена, наша позиция по этому поводу ясна", – заявил Байрактар. 

Напомним, в ISW оценили шансы РФ увеличить численность армии. Кремль вряд ли сформирует достаточные силы для достижения конечной численности более 1 млн 500 тысяч солдат, как это предусмотрено указом.

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