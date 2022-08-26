Хакеры похитили секретные документы об оружии и миссии НАТО

Альянс подтвердил утечку данных, однако он утверждает, что не видит "признаков того, что была нарушена неприкосновенность каких- либо сетей".

Группа хакеров продает в интернете секретные военные документы, которые содержат данные о современных системах вооружения стран НАТО и миссии Альянса в странах Балтии. Об этом сообщает ВВС.

Хакеры получили доступ к данным, связанным с крупным европейским производителем оружия - MBDA Missile Systems, европейской компанией со штаб-квартирой во Франции.

Украденные данные продаются на российских и английских форумах. Объем информации составляет 80 Гб, а цена - 15 биткоинов (практически 321 тысяч долларов).

Бесплатный образец данных объемом 50 Мб, который удалось просмотреть ВВС, включает документы с пометками "Конфиденциально НАТО", "Для ограниченного пользования НАТО" и "Несекретная контролируемая информация".

Хакеры не подтвердили, из скольких источников они добыли материалы.

MBDA признала, что произошла утечка и в выставленном на продажу пакете есть принадлежащие ей документы. Фирма уверяет, что в украденных файлах не было ничего секретного.

Однако некоторые из документов, которые, насколько известно, были украдены из MBDA, помечены как "служебная информация, не подлежащая разглашению или воспроизведению".

В НАТО также отреагировали на эту ситуацию.

"Мы оцениваем ситуацию с данными, предположительно украденными из MBDA. Мы не видим никаких признаков того, что была нарушена неприкосновенность каких- либо сетей НАТО", - сказано в сообщении.

По мнению бывшего чиновника, вероятность того, что эти документы были рассекречены, невелика - учитывая, что большинство файлов, по-видимому, были созданы в период с 2017 по 2020 год.

айт администрации президента Тайваня подвергся кибератаке. На какое-то время он из-за действий злоумышленников полностью перестал работать.

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