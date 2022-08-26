Финляндия и Швеция обсудили с Турцией членство в НАТО

Во встрече приняли участие эксперты из различных министерств, канцелярий президентов и премьер-министров и спецслужб.

В финском городе Вантаа прошел первый раунд переговоров Финляндии и Швеции с Турцией о членстве северных стран в НАТО. Об этом сообщает МИД Финляндии в пятницу, 26 августа.

"На встрече обсуждалось, как страны будут реализовывать подписанный в июне в Мадриде документ о сотрудничестве относительно условий, выдвинутых Турцией для принятия Финляндии и Швеции в НАТО", – говорится в сообщении МИД Финляндии в пятницу.

Во встрече приняли участие эксперты из различных министерств, канцелярий президентов и премьер-министров и спецслужб.

В МИД отметили, что осенью вновь состоятся переговоры на эту тему.

Ранее в этом месяце в Турции ранее заявили, что якобы не видят конкретных действий от Финляндии и Швеции, которые необходимы для того, чтобы Анкара одобрила их заявки в НАТО.

После этого в Швеции заявили, что выполнят условия меморандума по взаимопониманию, согласованному с Турцией, для членства в НАТО.

Новини от Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet