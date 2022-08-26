Пандемия COVID-19: в мире с начала года более миллио нажертв

До сих пор остаются непривитыми две трети работников здравоохранения и три четверти пожилых людей в странах с низким уровнем дохода.

С начала 2022 года в мире скончались более миллиона человек от последствий, вызванных заражением коронавирусом COVID-19. Об этом сказал гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в четверг, 25 августа.

В этом году мы преодолели трагический рубеж в 1 млн зарегистрированных случаев смерти от COVID-19. Мы не можем сказать, что учимся жить с коронавирусом, когда только в этом году от COVID-19 умерли 1 млн человек, когда у нас есть все инструменты, необходимые для предотвращения этих смертей, – сказал он.

Глава ВОЗ обратился ко всем странам с просьбой активизировать усилия по вакцинации – он отметил, что для того, чтобы победить коронавирус должны быть полностью привиты не менее 70% населения.

Гебрейесус отметил, что "многое еще предстоит сделать". До сих пор одна треть населения мира остается непривитой, в том числе две трети работников здравоохранения и три четверти пожилых людей в странах с низким уровнем дохода.

Напомним, за неделю в Киеве утроилось число случаев COVID-19. Также растет количество жителей столицы, которые попадают в больницы с тяжелыми формами коронавирусной болезни.

Новини от Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet