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Сербия разворачивает у границ с Косово российские системы ПВО - СМИ

Также Сербия перебросила в район границы с Косово не менее 30 танков и 30 единиц бронетранспортеров и бронеавтомобилей.
Сербия разворачивает у границ с Косово российские системы ПВО - СМИ

Сербия решила развернуть у границы с Косово системы ПВО российского производства Панцирь-С, пишет издание Политика страны со ссылкой на avia pro. 

"Всего у Сербии не менее шести установок Панцирь-С. Также Сербия перебросила в район границы с Косово не менее 30 танков и 30 единиц бронетранспортеров и бронеавтомобилей", - говорится в сообщении. 

Напомним, премьер Косово Альбин Курти ранее заявлял, что не намерен далее откладывать вступление в силу запрета на въезд в регион машин с сербскими номерами.

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