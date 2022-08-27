В Ирландии избили украинских подростков-беженцев - СМИ

Пострадавшие рассказали, что во время драки злоумышленники выкрикивали: "Идите домой, украинцы" и "Путин - король".

В ирландском городе Маллингар украинец-подросток попал в больницу после избиения. Об этом сообщает издание Westmeath Independent.

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Как указано, 14-летний мальчик получил перелом челюсти во время нападения группы лиц, ему пришлось перенести операцию в Дублине.

Отмечается, что часть избивавших была ирландцами, а часть - "либо латышами, либо литовцами". Семья избитого подростка, которая приехала в Ирландию в апреле, считает, что их сын стал мишенью, потому что он - украинец.

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Сам мальчик и находившаяся с ним 15-летняя украинка заявляют, что во время драки нападавшие выкрикивали: "Идите домой, украинцы" и "Путин - король".

По информации WI, после того, как этот инцидент был обнародован, появились заявления о том, что в городе происходили и другие нападения на украинских подростков.

Как сообщалось, в Германии двое мужчин обвиняются в жестоком изнасиловании 18-летней беженки из Украины.

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