В Германии готовы обсуждать "визовый бан" для РФ
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок продемонстрировала готовность к компромиссу в европейских дебатах по вопросу о предоставлении гражданам РФ туристических виз для въезда в Шенгенскую зону. Об этом Бербок заявила в пятницу, 26 августа, в Копенгагене в ходе беседе с главой МИД Дании Йеппе Кофодом.
При этом, по ее словам, важно, чтобы в ситуации жестокой агрессивной войны "не махнуть навсегда рукой на 140 миллионов человек в России" и не привлечь к ответственности их всех за войну, развязанную президентом РФ Владимиром Путиным.
Анналена Бербок подчеркнула, что канцлер ФРГ Олаф Шольц никогда не говорил, что должен быть введен общий запрет для россиян на въезд в ЕС.
Напомним, министры иностранных дел Евросоюза на встрече 31 августа обсудят визовые ограничения для россиян на фоне войны в Украине.
Источник: Русская служба DW
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