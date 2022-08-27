Литва закупит для Украины 40 дронов-камикадзе

Партия вооружения будет оплачена деньгами, собранными в рамках инициативы Legion of Boom.

Власти Литвы намерены купить 37 польских беспилотников Warmate и передать их на нужды ВСУ. Об этом 26 августа сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

По его словам, партия вооружения будет оплачена деньгами, собранными в рамках инициативы Legion of Boom.

"Часть средств, собранных по Legion Of Boom (1 000 000 евро), будет передана литовскому Министерству национальной обороны и будет использована для покупки 37 дронов-камикадзе у Польши, а затем отправлена Украине", - говорится в сообщении главы ведомства.

Warmate - ударный беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для поражения противника методом самоуничтожения. Может быть классифицирован как "самолет-снаряд" или же "барражирующий боеприпас". Разработан польским предприятием WB Electronics. Беспилотник должен применяться вместе с БПЛА FlyEye, предоставляющим разведывательные данные.

Ранее литовский журналист Андрюс Тапинас информировал, что беспилотник Bayraktar, на который литовцы собрали более пяти миллионов евро, уже уничтожает российских оккупантов на территории Украины.

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