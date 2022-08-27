Пентагон заказал NASAMS для ВСУ: сроки поставок

Завершение постройки американских ракетных комплексов ожидается к концу лета следующего года.

Пентагон заключил контракт с компанией Raytheon Co. стоимостью $182 млн на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины.

"Компания Raytheon Co., Тьюксбери, штат Массачусетс, получила контракт с фиксированной ценой на сумму $182 млн 295 тыс. 333 доллара США на закупку национальных передовых ракетных комплексов класса "земля-воздух" (NASAMS)", - говорится в сообщении.

Предполагаемой датой завершения строительства называется 23 августа 2024 года.

Средства выделены в рамках реализуемой Вашингтоном так называемой "инициативы содействия безопасности Украины".

Также Минобороны США выделяет 400 млн долларов на увеличение производства ракет GMLRS.

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