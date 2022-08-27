Россия вывозит из Сирии свои С-300 - СМИ

Израильское издание сообщило, что РФ начала возвращать свои ЗРК, которые ранее находились на сирийской территории.

Россия возвращает из Сирии свои зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300. Кремль может использовать их в войне против Украины. Об этом сообщило израильское издание Kan.

СМИ опубликовало фото, на которых можно заметить, что Россия перебросила из Масиафа на свою базу в Тартусе зенитную батарею типа С-300.

В Тартусе ЗРК погрузили на судно и направили в Россию.

Издание предполагает, что С-300 Россия в дальнейшем может использовать в войне против Украины в связи с дефицитом вооружения, который ныне наблюдается в армии страны-агрессора.

Кроме того, на снимках можно заметить исчезновение развернутой в прошлом месяце батареи. Она предназначалась для защиты неба над российской базой Хамим и портом Тартус.

Напомним, 30 июня, МИД Украины объявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией после признания Дамаском "независимости" самопровозглашенных "ЛДНР".

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