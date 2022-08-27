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РФ признала пятого погибшего на крейсере Москва

Минобороны России официально признало гибель пятого члена экипажа своего затонувшего судна.
РФ признала пятого погибшего на крейсере Москва

Россия официально признала гибель пятого моряка на затопленном крейсере Москва в апреле 2022 года. Об этом сообщил Telegram-канал Можем объяснить в субботу, 27 августа.

В сообщении сказано, что министерство обороны России подтвердило россиянке Надежде Мерзляковой смерть ее мужа Дмитрия Черемискина. Погибший являлся старшим мичманом на крейсере.

С апреля Черемискин числился пропавшим без вести.

"11 августа на руки отдали свидетельство о смерти", - сообщила вдова.

Черемискин командовал электромеханической боевой частью корабля. Он является пятым подтвержденным погибшим на флагмане Черноморского флота РФ. 

Отметим, что российская сторона изначально говорила об одном погибшем.

Напомним, 13 апреля крейсер Москва был подбит украинскими ракетами Нептун и на нем взорвался боезапас, а уже на следующий день корабль затонул.

Кроме того, военные заявили, что потопление российского крейсера Москва в Черном море имеет два значения.

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