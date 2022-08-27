Сербия готова пойти на уступки Косово

Президент Сербии Александр Вучич в субботу, 27 августа, заявил о готовности страны на уступки властям Косово по признанию водительских прав. Однако Белград требует гарантий от ЕС.

"Чисто из практических соображений и ради свободы перемещения мы готовы выпустить один общий документ, в котором было бы написано о возможности использования прав, выданных в Приштине, но это не означает признание независимости Косово", - заявил Вучич.

Условиям признания он потребовал гарантий от Евросоюза, чтобы косовские сербы с выданными в Сербии документами могли свободно передвигаться.

Ранее премьер-министр Косово Альбин Курти заявлял, что не намерен далее откладывать вступление в силу запрета на въезд в регион машин с сербскими номерами.

Напомним, ситуация в Косово осложнилась 31 июля на фоне решения властей о запрете с 1 августа въезда автомобилей с сербскими номерами и соответствующими сербскими документами.

После реакции США Косово решило отсрочить процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября. В Приштине подчеркнули, что пойдут на уступки, как только сербы, протестующие против нововведений, разберут баррикады.