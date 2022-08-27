В Москве подожгли авто высокого чина Генштаба РФ - СМИ

Как сообщается, BMW X6 Секретарева была припаркована во дворе дома на Ленинградском шоссе. В результате багажник машины полностью выгорел.

Отмечается, что следователи не исключают возможный поджог. Возле авто заметили выгоревшую траву и, по словам очевидцев, недалеко от машины видели "подозрительную девушку", ее задержали.

По предварительной информации, она облила бензином багажник авто Секретарева и подожгла. Утверждается, что женщина объяснила свой поступок тем, что выступает против "военной операции" в Украине.

Секретарев является работником 8-го управления Генштаба ВС РФ. Он отвечает за военную цензуру, а именно, следит за тем, чтобы в СМИ не появлялись "неправильные" утверждения про армию РФ.

Напомним, что в Подмосковье 20 августа взорвался автомобиль с Дугиной, дочерью "идеолога Путина" Александра Дугина, которая писала для российских пропагандистских RT и Царьград. Россия обвинила в подрыве авто гражданку Украины.