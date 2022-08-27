Сербия и Косово решили спор с автономерами
Сербия и Косово достигли соглашения по номерным знакам для автомобилей и документам на въезд-выезд. Об этом в субботу, 27 августа, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в Twitter.
"В рамках диалога при содействии ЕС Сербия согласилась отменить въездные/выездные документы для владельцев косовских удостоверений личности, а Косово согласилось не вводить их для владельцев сербских удостоверений личности. Косовские сербы, как и все другие граждане, смогут свободно путешествовать между Косово и Сербией, используя свои удостоверения личности. ЕС только что получил гарантии от премьер-министра Курти на этот счет", - написал он.
"Это европейское решение. Мы поздравляем обоих лидеров с этим решением", - добавил Боррель.
Ранее премьер-министр Косово Альбин Курти заявлял, что не намерен далее откладывать вступление в силу запрета на въезд в регион машин с сербскими номерами.
Напомним, ситуация в Косово осложнилась 31 июля на фоне решения властей о запрете с 1 августа въезда автомобилей с сербскими номерами и соответствующими сербскими документами.
После реакции США Косово решило отсрочить процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября. В Приштине подчеркнули, что пойдут на уступки, как только сербы, протестующие против нововведений, разберут баррикады.
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