Сербия и Косово решили спор с автономерами

Сербия и Косово достигли соглашения по номерным знакам для автомобилей и документам на въезд-выезд. Об этом в субботу, 27 августа, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в Twitter .

"В рамках диалога при содействии ЕС Сербия согласилась отменить въездные/выездные документы для владельцев косовских удостоверений личности, а Косово согласилось не вводить их для владельцев сербских удостоверений личности. Косовские сербы, как и все другие граждане, смогут свободно путешествовать между Косово и Сербией, используя свои удостоверения личности. ЕС только что получил гарантии от премьер-министра Курти на этот счет", - написал он.

"Это европейское решение. Мы поздравляем обоих лидеров с этим решением", - добавил Боррель.