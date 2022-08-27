Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Сербия и Косово решили спор с автономерами

Власти Косово отказались откладывать вступление в силу запрета на въезд в регион машин с сербскими номерами. Стороны нашли решение спора.
Сербия и Косово решили спор с автономерами

Сербия и Косово достигли соглашения по номерным знакам для автомобилей и документам на въезд-выезд. Об этом в субботу, 27 августа, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в Twitter.

"В рамках диалога при содействии ЕС Сербия согласилась отменить въездные/выездные документы для владельцев косовских удостоверений личности, а Косово согласилось не вводить их для владельцев сербских удостоверений личности. Косовские сербы, как и все другие граждане, смогут свободно путешествовать между Косово и Сербией, используя свои удостоверения личности. ЕС только что получил гарантии от премьер-министра Курти на этот счет", - написал он.

"Это европейское решение. Мы поздравляем обоих лидеров с этим решением", - добавил Боррель.

Ранее премьер-министр Косово Альбин Курти заявлял, что не намерен далее откладывать вступление в силу запрета на въезд в регион машин с сербскими номерами.

Напомним, ситуация в Косово осложнилась 31 июля на фоне решения властей о запрете с 1 августа въезда автомобилей с сербскими номерами и соответствующими сербскими документами.

После реакции США Косово решило отсрочить процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября. В Приштине подчеркнули, что пойдут на уступки, как только сербы, протестующие против нововведений, разберут баррикады.

 

Новини от Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK