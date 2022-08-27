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В РФ предлагают использовать ТЦ для производства беспилотников - СМИ

Переоборудовать под производство беспилотников предлагают те торговые центры, которые торговали западными брендами.
В РФ предлагают использовать ТЦ для производства беспилотников - СМИ
В России предлагают переоборудовать торговые центры, занимавшиеся торговлей западными брендами, под производство беспилотников. С таким предложение выступил главный конструктор "дочки" концерна Калашников" Zala Aero Александр Захаров, пишут Ведомости.
 
"Мне как человеку, рожденному и работающему в городе оружейников, было горько видеть, как построенные в советское время мощные заводы один за другим превращались в торговые центры. Но есть способ, как быстро и многократного увеличить выпуск беспилотных аппаратов. Нами разработана концепция переоборудования торговых центров, в которых до начала СВО торговали в основном товарами западных брендов, в заводы по конвейерному производству трех типов отечественных беспилотников", - приводит издание слова Захарова.
 
Ранее СМИ сообщили, что Россия получила сотни беспилотников от Ирана, которые могут использоваться в ее войне против Украины. 
 
До этого сообщалось, что Иран подписал с РФ соглашение об экспорте деталей и авиаоборудования.
 

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