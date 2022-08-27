Словакия договорилась с соседями об охране неба

Словакия планирует вывести из эксплуатации свои советские МиГ-29. Вместо них в 2024 году получит от США F-16, а до тех пор небо страны будут охранять Польша и Чехия.

Словакия, Польша и Чехия подписали в субботу, 27 августа, соглашение об охране неба, сообщает Reuters.

Согласно соглашению, Чехия и Польша с сентября будут охранять его Словакии, пока Братислава ожидает поставки 14 новых истребителей F-16 американского производства, которая ожидается в 2024 году.

Соглашение подписано в связи с тем, что Словакия выводит из эксплуатации свои советские МиГ-29.

Министр обороны страны Ярослав Надь заявил, что Братислава готова отправить самолеты в Украину, но соглашение еще не достигнуто. "Есть политическая воля, и имеет смысл помочь нуждающимся в помощи... Эта возможность рассматривается, и как только будет достигнуто соглашение, мы сообщим вам" – сказал он.

Министр оценил словацкие МиГи примерно в 300 миллионов евро. По его словам, Словакия потребует определенной финансовой или материальной компенсации за свои пожертвования.

Истребитель МиГ-29 является советской многоцелевой разработкой четвертого поколения. Он предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнем из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях, а также для поражения наземных целей.

Напомним, что разговоры о возможности передачи словацких МиГ-29 Украине ведутся с начала войны против России.

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