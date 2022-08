В столице Ливии вспыхнули войны банд, есть жертвы

В столице Ливии Триполи в субботу, 27 августа, произошли столкновения между вооруженными группировками, сообщает Associated Press.

По данным местных СМИ, бои вспыхнули между двумя вооруженными формированиями, возглавляемыми Хайтамом Таджури и Абдель-Гани аль-Кикли.

В службе экстренной помощи сообщили, что от выстрела в грудь скончался известный в Ливии комик Мустафа Барака, и еще по меньшей мере 12 мирных жителей.

Агентство Al Arabiya уточняет, что перестрелки начались в ночь на субботу и продолжались до утра. Отмечается, что бои начались после нападения одной из группировок на базу другой.

Clashes in #Tripoli's Al-Zawiyah St. and Al-Jumhouriyah St. on Friday night caused injuries among civilians, damaged and burnt houses and cars and so far killed one civilian, comedian "Mustafa Barka"



No government statement or reaction so far #Libya pic.twitter.com/MYGf0T6kmT