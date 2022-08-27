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В столице Ливии вспыхнули войны банд, есть жертвы

Бои начались после нападения одной вооруженной группировки на базу другой, погибли 13 гражданских.
В столице Ливии вспыхнули войны банд, есть жертвы

В столице Ливии Триполи в субботу, 27 августа, произошли столкновения между вооруженными группировками, сообщает Associated Press.

По данным местных СМИ, бои вспыхнули между двумя вооруженными формированиями, возглавляемыми Хайтамом Таджури и Абдель-Гани аль-Кикли.

В службе экстренной помощи сообщили, что от выстрела в грудь скончался известный в Ливии комик Мустафа Барака, и еще по меньшей мере 12 мирных жителей.

Агентство Al Arabiya уточняет, что перестрелки начались в ночь на субботу и продолжались до утра. Отмечается, что бои начались после нападения одной из группировок на базу другой.

Как сообщалось, в феврале неизвестные обстреляли в Триполи автомобиль премьер-министра Ливии Абдула Хамид аль-Дабайбы. Покушение было совершено после того, как глава правительства отверг решение парламента о назначении нового премьера во главе переходного правительства страны.

 

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