В столице Ливии вспыхнули войны банд, есть жертвы
В столице Ливии Триполи в субботу, 27 августа, произошли столкновения между вооруженными группировками, сообщает Associated Press.
По данным местных СМИ, бои вспыхнули между двумя вооруженными формированиями, возглавляемыми Хайтамом Таджури и Абдель-Гани аль-Кикли.
В службе экстренной помощи сообщили, что от выстрела в грудь скончался известный в Ливии комик Мустафа Барака, и еще по меньшей мере 12 мирных жителей.
Агентство Al Arabiya уточняет, что перестрелки начались в ночь на субботу и продолжались до утра. Отмечается, что бои начались после нападения одной из группировок на базу другой.
Clashes in #Tripoli's Al-Zawiyah St. and Al-Jumhouriyah St. on Friday night caused injuries among civilians, damaged and burnt houses and cars and so far killed one civilian, comedian "Mustafa Barka"— Abdulkader Assad (@Abd0Assad) August 27, 2022
No government statement or reaction so far #Libya pic.twitter.com/MYGf0T6kmT
Как сообщалось, в феврале неизвестные обстреляли в Триполи автомобиль премьер-министра Ливии Абдула Хамид аль-Дабайбы. Покушение было совершено после того, как глава правительства отверг решение парламента о назначении нового премьера во главе переходного правительства страны.
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