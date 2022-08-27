Погибла сотрудница дипмиссии США в Украине

Накануне представительство США в Украине призвало своих граждан покинуть нашу страну, так как "пребывание в Украине может быть опасным".

В США в дорожно-транспортном происшествии погибла американский дипломат, которая долгое время работала в дипломатическом представительстве в Украине. Об этом в субботу, 27 августа, сообщает ABC News.

Погибшую звали Сара Джоан Лангенкамп и она возглавляла отдел, который занимался вопросами правоохранительной деятельности и оборотом наркотиков в частности.

Как сообщили в американской полиции, Лангенкамп передвигалась шоссе на велосипеде. В этот момент в нее врезался грузовик, который следовал в том же направлении, в котором ехала женщина.

Полиция выяснет все детали инцидента.

Отметим, в Румынии возле города Вранча перевернулся автобус с 43 украинцами.

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