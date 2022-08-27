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Украинские зернохранилища переполнены - ООН

Всемирная продовольственная программа ООН возобновит закупки украинской пшеницы для своих гуманитарных операций в столкнувшихся с голодом регионах мира, в том числе Эфиопии и Йемена.
Украинские зернохранилища переполнены - ООН

В Украине уже некуда складывать зерно, а значит вопрос его вывоза остается актуальным. Об этом в субботу, 27 августа заявил постоянный координатор ООН в Специальном координационном центре в Стамбуле Амир Махмуд Абдулла, сообщает пресс-служба ООН.

"Украине нужно продать несколько миллионов тонн продовольствия, хранящегося в зернохранилищах, чтобы освободить место для следующего урожая", - отметил Абдулла.

При этом он подчеркнул, что с момента подписания международного соглашения о разблокировке украинских портов для торговли продовольствием из черноморских портов отправилось на экспорт больше миллиона тонн зерна.

"С помощью Черноморской зерновой инициативы удалось освободить какое-то место, но необходимо экспортировать намного больше зерна, чтобы освободить место для следующего урожая", - сказал он.

Напомним, в августе по зерновому коридору из украинских портов вышли почти полсотни судов.

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