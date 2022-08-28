В Нидерландах грузовик въехал в толпу отдыхающих людей

Грузовик с полуприцепом испанской транспортной компании остановился только после того, как упал в небольшой бассейн.

Грузовой автомобиль в голландском городе Ньив-Бейерланд, что в 30 км к югу от Роттердама, съехал с дороги и сбил компанию, которая устраивала вдоль обочины барбекю. Об этом в субботу, 27 августа, сообщает издание NL Times со ссылкой на полицию.

Сообщается о гибели нескольких человек. Также есть пострадавшие, которых отправили в больницу.

В свою очередь, телеканал Rijnmond сообщает, что погибли три человека. Водитель грузовика не пострадал, его задержали и доставили в отделение полиции.

Известно, что машина принадлежит испанской транспортной компании El Mosca. Перед наездом грузовик съехал с насыпной дороги. Очевидцы, которые присутствовали на месте аварии, предполагают, что водитель был пьян, сейчас это выясняет полиция.

Напомним, в турецкой провинции Мардин произошло крупное смертельное ДТП - грузовик на полной скорости въехал в людей на рынке.

Новини от Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet