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В Китае молния убила несколько человек в очереди на ковид-тестирование

Люди стоявшие в очереди хотели пройти тестирование на коронавирусную инфекцию, но стали жертвами стихии.
В Китае молния убила несколько человек в очереди на ковид-тестирование

В китайской провинции Аньхой молния попала прямо в толпу людей, которые пришли пройти тестирование на коронавирусную инфекцию. Два человека скончались на месте. 

Момент удара молнии в толпу попал на видео. 

При этом местные СМИ сообщают, что еще один человек находится в больнице в тяжелом состоянии.

В другом конце страны, в популярном туристическом районе Снежной горы Нефритового Дракона, в это же время молния ударила по молодоженам. От удара молнии во время свадебной фотосессии погиб жених. 

Ранее сообщалось, что в результате попадания молнии в похоронную процессию в Йемене погибли шесть человек. 

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