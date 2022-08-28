В Китае молния убила несколько человек в очереди на ковид-тестирование
Люди стоявшие в очереди хотели пройти тестирование на коронавирусную инфекцию, но стали жертвами стихии.
В китайской провинции Аньхой молния попала прямо в толпу людей, которые пришли пройти тестирование на коронавирусную инфекцию. Два человека скончались на месте.
Момент удара молнии в толпу попал на видео.
При этом местные СМИ сообщают, что еще один человек находится в больнице в тяжелом состоянии.
В другом конце страны, в популярном туристическом районе Снежной горы Нефритового Дракона, в это же время молния ударила по молодоженам. От удара молнии во время свадебной фотосессии погиб жених.
Ранее сообщалось, что в результате попадания молнии в похоронную процессию в Йемене погибли шесть человек.
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