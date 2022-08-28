Пентагон нарастит поставки оружия в Украину морем

Соединенные Штаты Америки расширили поставки вооружений в Украину морским транспортом. Об этом в субботу, 27 августа, пишет The Washington Post.

В издании уточняют, что раньше Штаты больше полагались на авиацию, так как это значительно ускоряет поставки необходимого вооружения на фронт.

"Однако в настоящее время требуется постоянный поток крупнокалиберных боеприпасов и некоторых видов тяжелого вооружения, а корабли могут перевозить огромное количество грузов", - сказано в сообщении.

Издание отмечает, что морской транспорт позволяет перевозить большие объемы грузов, что дает Киеву возможность создавать запасы вооружений.

"Поставки оружия по морю стартовали через несколько недель после начала российского вторжения в Украину, но значительно расширились весной", - сказано в статье.

По мнению WP, расширение поставок вооружений подобным способом свидетельствует о том, что в США допускают затяжную войну, которая может "продолжаться в течение еще многих месяцев и даже лет".

Напомним, США потратили 26,6 миллиарда долларов на военную помощь Украине. Американское правительство теперь хочет проанализировать, как были потрачены эти средства.