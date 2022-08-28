Британия будет с Украиной до победы - Джонсон

Именно развязанная Россией война привела к тому, что для британцев "счет за электроэнергию удваивается", подчеркнул Джонсон.

С каждым днем противостояния Украины и России, роль Киева - растет, а Кремль теряет свои силы. Об этом в субботу, 27 августа, написал в колонке для The Mail премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Он же подчеркнул, что война в Украине стала "шоком" для Европы.

"Чего никто не ожидал, так это решения Владимира Путина - и это было только его решение - начать 24 февраля злобное и бессмысленное нападение на ни в чем не повинную европейскую страну", – пишет премьер.

При этом премьер отметил, что вторжение России в Украину имело значительное влияние на британцев. Он отметил, что именно из-за Путина в Британии выросли цены на продукты и энергоресурсы.

"Именно развязанная Россией война привела к тому, что для британцев счет за электроэнергию удваивается, и именно это было одной из целей Путина", - подчеркнул Джонсон.

"Путин считает, что у мягкотелых европейских политиков не хватит духу ему противостоять, и что этой зимой Запад снимет санкции и начнет клянчить российские нефть и газ и подталкивать украинцев к заключению сделки с Кремлем, какой бы тошнотворной она ни была. Но совершенно очевидно, что этого не будет", - считает Джонсон.

Джонсон отметил, что Запад должен быть стойким, иначе Путин выберет для себя новую цель.

"Мы должны продолжать поддерживать украинцев - и их военные успехи по-прежнему замечательны. Владимир Зеленский показал, что его страна принципиально непобедима", - сказал премьер.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор, во время которого подтвердили готовность поддерживать Украину в войне против РФ "столько, сколько будет необходимо".

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