В Эстонии полиция прервала митинг за возвращение советских памятников

В Эстонии начали демонтаж советских памятников. В частности, из публичного пространства убрали танк в городе Нарва.

Эстонская полиция в городе Нарва прервала митинг, в поддержку возвращения советских памятников, поскольку на мероприятии была представлена военная символика. Об этом в субботу, 27 августа, сообщает ERR.

Как объяснил оперативный руководитель Идаской префектуры полиции Урмас Эльми, на митинге была представлена военная символика, которая пропагандирует войну, а также грубо нарушались требования по организации публичного собрания.

"Мы прервали митинг, потому что участвующие в нем люди демонстрировали военную символику и не соглашались ее убрать", - заявил он.

Полиция доставила в участок 52-летнюю женщину которая оказалась организатором митинга. Правоохранители предъявили ей нарушение требований проведения публичных собраний. Еще двух человек обвинили в разжигании ненависти.

"Мы пообщались с ведущим сегодняшнего мероприятия, объяснили, что в Эстонии не разрешено использование военной символики и разжигания ненависти. Мы также пояснили, что ответственность за соблюдение всех требований, установленных для организации общественных собраний, лежит на организаторе собрания", - заявили в полиции.

Известно, что правительство Эстонии решило убрать советские памятники из публичного пространства. В общей сложности в Эстонии от 200 до 400 таких памятников.

Напомним, в Риге завершился демонтаж 79-метровой стеллы памятника освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков.

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