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ФРГ готова к продолжительной поддержке Украины - Бербок

Украина защищает не только свою свободу но и мирный порядок на всем европейском континенте, подчеркнула глава немецкой дипломатии.
ФРГ готова к продолжительной поддержке Украины - Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что страна готова годами поддерживать Украину в ее борьбе против российского вторжения. Об этом в среду, 27 августа, пишет DW.

"Конечно, я бы хотела, чтобы война как можно скорее закончилось, но, к сожалению, мы должны исходить из того, что Украине и следующим летом могут понадобиться новые тяжелые вооружения от ее друзей", - сказала она журналистам. 

Она отметила, что Украина защищает свободу в Европе.

"И мы поддерживаем ее финансовыми и военными средствами. До тех пор, пока это необходимо. Точка", - подчеркнула глава МИД.

Ранее Борис Джонсон отметил, что Британия станет помогать Украине до полной победы в войне. 

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