В Нью-Дели взорвали два достроенных небоскреба

Дома на тысячу квартир за девять лет после завершения строительства так и не были заселены из-за судебных споров.

В столице Индии, Нью-Дели, снесли два высотных дома, которые были построены с нарушениями норм строительства и пожарной безопасности. Видео подрыва 28 августа транслировали местные телеканалы.

Как сообщалось, разрушение 100-метровых зданий стало показательным примером борьбы властей города с коррупцией в сфере строительства.

Так, 32- и 29-этажный дома на тысячу квартир за девять лет после завершения строительства так и не были заселены из-за судебных споров.

Небоскребы были снесены с использованием 3700 кг взрывчатки. Жителей близлежащих домов пришлось эвакуировать. Их просили не возвращаться домой по меньшей мере десять часов - пока не усядется пыль после взрыва.

Ранее в Германии с помощью контролируемого подрыва снесли старый мост высотой 72 метра, что стало первым в стране случаем подрыва моста на такой высоте.