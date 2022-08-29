На британском авианосце произошла крупная авария - СМИ

У одного из двух крупнейших военных кораблей Великобритания могло произойти повреждение гребного вала правого борта.

На новейшем авианосце Королевского флота Великобритании HMS Prince of Wales произошла серьезная техническая неисправности вскоре после отплытия в США. Об этом накануне сообщил телеканал Sky News.

По неофициальным данным, у одного из двух крупнейших военных кораблей страны произошло повреждение гребного вала правого борта.

Сейчас авианосец стоимостью 3 млрд фунтов стерлингов, который полностью начал работать только в прошлом году, стоит на якоре к юго-востоку от острова Уайт.

"HMS Prince of Wales остается в зоне учений на южном побережье, пока продолжается расследование новой механической проблемы", – сказал представитель Королевского флота.

Известно, что 27 августа авианосец отправился из британского Портсмута в рамках миссии по отработок "операций с использованием самолетов-невидимок и БПЛА у побережья Северной Америки и в Карибском бассейне".

Он должен был посетить Нью-Йорк, канадский Галифакс и Карибский бассейн. В частности, в США HMS Prince of Wales должен был получить истребители пятого поколения F-35 и беспилотники.

Напомним, в Индии авианосец Викрамадитья загорелся во время испытаний у побережья штата Карнатака. Возгорания было локализовано экипажем с использованием систем пожаротушения.