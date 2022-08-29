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На британском авианосце произошла крупная авария - СМИ

У одного из двух крупнейших военных кораблей Великобритания могло произойти повреждение гребного вала правого борта.
На британском авианосце произошла крупная авария - СМИ

На новейшем авианосце Королевского флота Великобритании HMS Prince of Wales произошла серьезная техническая неисправности вскоре после отплытия в США. Об этом накануне сообщил телеканал Sky News.

 

По неофициальным данным, у одного из двух крупнейших военных кораблей страны произошло повреждение гребного вала правого борта.

Сейчас авианосец стоимостью 3 млрд фунтов стерлингов, который полностью начал работать только в прошлом году, стоит на якоре к юго-востоку от острова Уайт.

"HMS Prince of Wales остается в зоне учений на южном побережье, пока продолжается расследование новой механической проблемы", – сказал представитель Королевского флота.

Известно, что 27 августа авианосец отправился из британского Портсмута в рамках миссии по отработок "операций с использованием самолетов-невидимок и БПЛА у побережья Северной Америки и в Карибском бассейне".

Он должен был посетить Нью-Йорк, канадский Галифакс и Карибский бассейн. В частности, в США HMS Prince of Wales должен был получить истребители пятого поколения F-35 и беспилотники.

Напомним, в Индии авианосец Викрамадитья загорелся во время испытаний у побережья штата Карнатака. Возгорания было локализовано экипажем с использованием систем пожаротушения.

 

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