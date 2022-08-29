Флоты РФ и Китая проведут учения в Японском море

Россия задействует в этих маневрах свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники.

Военные моряки России и Китая отработают совместные действия в ходе стратегического командно-штабного учения (СКШУ) Восток-2022. Об этом сообщает Минобороны РФ в понедельник, 29 августа.

"В акватории Японского моря совместные практические действия по обороне морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности, содействию сухопутным войскам на приморском направлении отработают группировки сил Тихоокеанского флота и военно-морских сил Китайской Народной Республики", – говорится в сообщении.

СКШУ Восток-2022 пройдет с 1 по 7 сентября под руководством начальника российского Генштаба Валерия Герасимова на семи полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Россия задействует в этих маневрах свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Ранее сообщалось, что Китай отправит войска на учения в Россию. Тогда в Минобороны КНР заявили, что это "не связано с текущей международной и региональной ситуацией", очевидно, имея в виду полномасштабное вторжение России в Украину.