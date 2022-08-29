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В Евросоюзе призывают заморозить цены на газ

Кроме фиксации стоимости газа в Европе предлагают разделить цены на электроэнергию и газ.
В Евросоюзе призывают заморозить цены на газ
Иллюстративное фото / EPA

Некоторые страны ЕС выступают с требованием заморозить цены на газ. Об этом сообщает ВВС.

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С данной инициативой выступила министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стретен.

"Следующие пять-десять зим будут ужасающими, если мы ничего не сделаем. Мы должны работать над замораживанием цен на газ", - написала она в Твиттер, добавив, что привязка цен на электроэнергию к стоимости газа искусственная и требует реформирования.

Также данную инициативу поддержал канцлер Австрии Карл Нехаммер.

"Мы должны остановить безумие, которое происходит сейчас на энергетических рынках. Мы не можем позволить Путину каждый день определять европейскую цену на электроэнергию", - заявил он.

Ранее Зеленский сделал заявление о секретном совещании. Глава государства обсудил текущую ситуацию на фронте с руководителями ВСУ, разведки, СБУ, МВД и других структур.

 

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