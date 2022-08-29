ЕС планирует экстренное вмешательство из-за роста цен на электроэнергию

Беспрецедентный скачок цен на электроэнергию, которые выросли почти в 10 раз за прошлый год, способствовал инфляции и резко увеличил экономическое бремя на предприятия.

В Еврокомиссии заговорили о срочных действиях по сдерживанию резкого роста цен на электроэнергию, сейчас ЕС собирает предложения по реформированию рынка электроэнергии. Об этом сообщает Bloomberg.

"Стремительный рост цен на электроэнергию сейчас по разным причинам выявляет ограничение нашего текущего дизайна рынка электроэнергии, - сказала фон дер Ляен. - Он был разработан при совсем других обстоятельствах и с совершенно другими целями. Поэтому сейчас мы работаем над экстренным вмешательством и структурной реформой рынка электроэнергии".

Беспрецедентный скачок цен на электроэнергию, которые выросли почти в 10 раз за прошлый год, способствовал инфляции и резко увеличил экономическое бремя на предприятия и домохозяйства, которые приходили в себя от пандемии.

Все большее число стран-членов призывают к ограничению цен, а председательствующая в ЕС Чешская Республика созвала чрезвычайную встречу министров энергетики 9 сентября. Точный план вмешательства ЕС еще разрабатывается, и дипломаты ЕС сказали, что комиссия может объявить детали уже на этой неделе.

Проект внутреннего документа ЕС следит о том, что ЕК рассматривала возможность ограничить цены на газ во избежание "выносимых" расходов, если Россия значительно ограничит или перекроет поставки газа.