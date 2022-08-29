Норвегия обещает Украине помощь в обеспечении газом

Летом премьер-министр Норвегии объявил, что его страна увеличит свою поддержку Украины до 10 млрд норвежских крон в 2022 и 2023 годах.

Правительство Норвегии предлагает выделить более 180 тысяч долларов (2 млрд норвежских крон) на обеспечение Украины газом. Об этом сообщает Finansavisen.

"Война означает, что Украина остро нуждается во внешней поддержке. Украина попросила Норвегию взять на себя ведущую роль в обеспечении доступа к энергии. Сейчас мы предлагаем потратить 2 млрд норвежских крон, чтобы украинцы могли покупать газ осенью и зимой", - сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время нефтяной ярмарки ONS-22 в Ставангере.

Летом премьер-министр Норвегии объявил, что его страна увеличит свою поддержку Украины до 10 млрд норвежских крон в 2022 и 2023 годах.

"Наш вклад в закупку газа, среди прочего, поможет сохранить тепло в больницах и школах Украины этой зимой, а также предоставит больше возможностей для приготовления горячей пищи", - отметил Стере.

Ранее сообщалось, что из-за сокращения экспорта российского газа главным поставщиком в Европе стала Норвегия, которая продолжает увеличивать добычу.