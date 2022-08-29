В российском Белгороде выстроилась очередь на ж/д вокзал

Через станцию составы проходят в Пермь, Нижний Тагил, Лабытнаги, Архангельск, Череповец, Воронеж, Смоленск, Мурманск, Киров, Москву.

Местные российские паблики сообщают, что на железнодорожный вокзал Белгорода выстроилась огромная очередь. Фотографию и видео нехарактерной для станции очереди опубликовали в понедельник, 29 августа в Telegram-канале Жесть Белгород.

Люди на фотографии стоят в длинной очереди. Многие с сумками и рюкзаками.

В Telegram-канале уточнили, что люди, скопившиеся на белгородском вокзале, желают уехать в Москву.

Причину столь возросшего ажиотажа у пассажиров ночного рейса не называют.