В Белгороде были слышны два взрыва - СМИ

Поздно вечером на железнодорожном вокзале Белгорода выстроилась огромная очередь из желающих уехать в Москву.

Местные Telegram-каналы российского Белгорода заявляют о взрывах, которые в понедельник, 29 августа, были слышны над городом.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали несколько "хлопков" вблизи аэропорта Белгорода. Отмечается, что взрывы были слышны примерно в 23.30.

В то же время, местные СМИ успокаивают местных жителей и пишут, что это работает ПВО.

"По предварительным данным, это работа наших военных, все норм", - говорится в Telegram-канале Жесть Белгород.

Напомним, в Белгороде выстроилась огромная очередь на железнодорожном вокзале из желающих быстрее покинуть город.