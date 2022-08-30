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В Белгороде были слышны два взрыва - СМИ

Поздно вечером на железнодорожном вокзале Белгорода выстроилась огромная очередь из желающих уехать в Москву.
В Белгороде были слышны два взрыва - СМИ

Местные Telegram-каналы российского Белгорода заявляют о взрывах, которые в понедельник, 29 августа, были слышны над городом. 

Камеры видеонаблюдения зафиксировали несколько "хлопков" вблизи аэропорта Белгорода. Отмечается, что взрывы были слышны примерно в 23.30. 

 

В то же время, местные СМИ успокаивают местных жителей и пишут, что это работает ПВО. 

 

"По предварительным данным, это работа наших военных, все норм", - говорится в Telegram-канале Жесть Белгород. 

Напомним, в Белгороде выстроилась огромная очередь на железнодорожном вокзале из желающих быстрее покинуть город. 

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