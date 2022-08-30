Боррель рассказал о визовом запрете для россиян

Главы МИД стран ЕС на совещании в Праге рассмотрят меры, направленные на дальнейшее ограничение посещения Евросоюза гражданами России.

Министры иностранных дел ЕС могут договориться об определенной модификации нынешних правил выдачи виз гражданам России. Об этом в понедельник, 29 августа, в интервью Радио Свобода заявил глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель.

По его словам, главы МИД стран ЕС на совещании в Праге в ближайшие дни одобрят меры, направленные на дальнейшее ограничение посещения Евросоюза гражданами России. Однако, как считает Боррель, о полном запрете виз речь не идет.

"При рассмотрении заявлений о выдаче виз гражданам России большее внимание в частности должно уделять лицу заявителя. Нам нужно действовать более выборочно. Не запрещать въезд для всех россиян", - сказал Боррель.

Он же отметил, что с начала войны в Украине Россию покинули около 300 тысяч человек.

"Большинство из них профессионалы, хорошо образованные люди, которые больше не хотят оставаться в России. Они не хотят идти на фронт и не поддерживают войну. Они не хотят жить при путинском режиме и уезжают. Я думаю, мы не должны закрывать перед ними дверь" , - добавил глава внешнеполитического ведомства ЕС.

Известно, что неформальное заседание министров иностранных дел Евросоюза состоится в Праге 30-31 августа.

Напомним, по данным Financial Times, министры иностранных дел ЕС во время неформальной встречи в Праге готовятся поддержать приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.