В Багдаде более 10 жертв политических протестов

Сторонники антиамериканского шиитского лидера Аль-Садра штурмуют правительственные здания в Багдаде и в других городах.

По меньшей мере 10 человек погибли и около 300 пострадали в результате столкновений в Багдаде после объявления шиитского лидера Муктады ас-Садра об окончательном уходе из политики. Об этом в понедельник, 29 августа сообщает Reuters.

Сотни сторонников ас-Садра ворвались в "зеленую зону" иракской столицы и заняли здание правительства.

Полицейские применили слезоточивый газ. Иракская армия объявила о введении на всей территории страны комендантского часа.

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Сам Садр заявил, что "все партии и политики, которые были частью политического процесса после вторжения США в 2003 году, больше не должны участвовать в нем". Его партия стала крупнейшей на прошлогодних выборах, но не смогла сформировать правительство и покинула парламент. Садристы недовольны кандидатурой нового премьера, что и послужило началом беспорядков. Сам Муктада аль-Садр объявил голодовку до тех пор, пока не прекратится насилие. Специальная миссия ООН в Ираке (UNAMI) уже призвала протестующих немедленно покинуть данный район. А генсек ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта в Ираке предпринять шаги к деэскалации. Слова генсека озвучил его представитель Стефан Дюжжарик. "Генеральный секретарь с беспокойством следит за продолжающимися сегодня протестами в Ираке, в ходе которых демонстранты вошли в правительственные здания. Он особенно обеспокоен сообщениями о потерях среди людей",- сказал Дюжжарик. По его словам, генсек призвал к "спокойствию и сдержанности", а также "предотвращению любого насилия".