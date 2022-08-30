В Вашингтоне оценили информацию о контрнаступлении на ВСУ на юге

Белый дом получил сообщения о том, что украинские войска начали контрнаступление на юге страны.

Говорить об успехах контрнаступления на юге Украины пока еще рано, однако независимо от его масштаба и размаха, украинцы уже оказали влияние на военный потенциал России. Об этом в понедельник, 29 августа, CNN заявил координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Потому что россиянам пришлось выводить ресурсы с востока просто из-за сообщений о том, что украинцы могут больше атаковать на юге. И поэтому им пришлось истощить определенные подразделения в определенных районах на востоке Донбасса, чтобы отреагировать на то, что они явно считали надвигающейся угрозой контрнаступления", - сказал Кирби.

При этом, он обратил внимание на то, что у России по-прежнему есть "проблемы с кадрами".

"Они испытывают проблемы с людскими ресурсами - проблемы с людскими ресурсами, которые не облегчаются тем, как им приходится реагировать на сообщения о потенциальном контрнаступлении украинцев", - отметил Кирби.

Кирби также сказал, что "идея перейти в наступление не нова для украинцев", так как украинские силы сражались с российскими войсками еще в первые месяцы войны.

Напомним, в Минобороны РФ официально подтвердили, что ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонском и Николаевском направлениях.