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Сербия ищет альтернативу энергоносителям РФ

Сербия сильно зависит от российской нефти и газа, и, по словам главы государства, страна искала источники топлива везде, где только могла.
Сербия ищет альтернативу энергоносителям РФ

У Сербии есть достаточно средств, чтобы обеспечить альтернативу российским энергоносителям и справиться с нехваткой поставок из РФ, ожидаемой в ближайшие месяцы. Об этом в понедельник, 29 августа, заявил президент Сербии Александар Вучич, пишет Reuters.

"Мы должны платить цену войны на европейской земле", - сказал Вучич.

По словам президента Сербии, газовые хранилища в стране заполнены настолько, что запасов хватит на 60 дней, если использовать также законтрактованные запасы в соседней Венгрии.

При этом он отметил, что Сербия рассматривает возможность приобретения нефти у Ирака и Венесуэлы. Он также добавил, что страна попытается закупать уголь в Индонезии. Вучич также сообщил о планах импортировать нефть из Азербайджана в 2023 году.

Сербия также нуждается в дополнительных закупках угля для тепловых электростанций, которые обеспечивают почти 70% электроэнергии страны.

Напомним, в Еврокомиссии заговорили о срочных действиях по сдерживанию резкого роста цен на электроэнергию.

 

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