В Москве арестовали более 100 "богатых и успешных"

В МВД РФ заезд приравняли к несогласованному публичному мероприятию. Полиция утверждала, что участники собирались поместить наклейки "Богатые и успешные" на автомобили и проехать по центру Москвы.

Более ста человек задержали и доставили в полицию после пресеченного автопробега с участием спорткаров в Москве. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщает пресс-служба московского главка МВД РФ.

В сообщении правоохранителей говорится, что "полицейские не допустили проведения несогласованного публичного мероприятия в центре столицы в виде автомобильного пробега".

Таганский районный суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста криптоблогеру Алексею Хитрову, выступившему организатором пробега.

Он был признан виновным в организации массового "одновременного пребывания граждан в общественных местах с нарушением общественного порядка".

Известно, что всего было задержано 107 человек. Против них составили 118 административных протоколов. Большинство протоколов на "богатых и успешных" составлено по статье о нарушении правил проведения массовой акции (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП).

Добавляется, что машины нарушителей поместили на спецстоянку.

Автопробег "богатых и успешных" на дорогостоящих автомобилях должен был состояться в центре Москвы днем в воскресенье, участники мероприятия приехали, в том числе, на Ferrari, Lamborghini и Porsche.

Напомним, в Москве сгорел автомобиль замначальника Генштаба ВС России Евгения Секретарева.