США намерены продать Тайваню оружие на более млрд дол - Politico

После того как инициативу рассмотрят в профильных комитетах Палаты представителей и сената, законодатели, скорее всего, одобрят продажу.

Администрация президента США Джо Байдена планирует попросить Конгресс одобрить продажу Тайваню оружия на сумму около 1,1 млрд долларов. Об этом в понедельник, 29 августа, пишет Politico со ссылкой на собственные источники.

Предполагаемый пакет еще находится на стадии рассмотрения, в него могут войти 60 противокорабельных ракет AGM-84L Harpoon Block II на 355 млн долларов и 100 тактических ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Block II Sidewinder на 85,6 млн. долларов. Последними будут оснащать истребители F-16.



Также, со слов источников, пакет будет включать продление контракта на разработку разведывательного радара на 655,4 млн. долларов.

Законодатели, скорее всего, одобрят продажу, но процесс может затянуться, учитывая каникулы Конгресса.

Напомним, Украина получила от Тайваня 800 беспилотников-бомбардировщиков ближнего радиуса действия Revolver 860.