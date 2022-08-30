Лукашенко закроет все партии, которые откажутся от партнерства с ним

В Беларуси оппозиционную деятельность запретят на законодательном уровне

В Беларуси политическим партиям разрешат существования только на условиях партнерства с властью. Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Читайте также: Публичная клоунада: В ОП отреагировали на поздравление от Лукашенко

Отмечается, что на встрече с правительством Лукашенко обсудил законопроект о деятельности партий, который вносит ряд существенных ужесточений.

По его словам, Всебелорусское народное собрание должно определить “контуры нашего будущего, ту колею, по которой будет двигаться государство”. Все партии должны будут придерживаться этого курса.

Читайте также: В Беларуси рекордно упали доходы населения

“Ушли влево, вправо – партия или общественное движение должно быть ликвидировано", – сказал Лукашенко.

При этом он добавил, что основным условием при регистрации и деятельности партий и общественных объединений будут “их конструктивные партнерские отношения с властью".

Напомним, США накажут Лукашенко за помощь РФ в нападении на Украину. Американские дипломаты выступили с заявлением по Беларуси.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.