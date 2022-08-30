Инфляция в Германии побила 50-летний рекорд

Аналитики прогнозировали, что без каких-либо дальнейших мер инфляция в крупнейшей экономике Европы может достичь двузначного числа до конца 2022 года.

Инфляция в Германии в августе поднялась до самого высокого уровня почти за 50 лет, превысив максимум, установленный тремя месяцами ранее. Об этом сообщает Reuters.

Потребительские цены, согласованные по сравнению с данными об инфляции в других странах Европейского Союза (HICP), выросли на 8,8% за год после неожиданного роста на 8,5% в июле, сообщило федеральное статистическое управление.

Инфляция в Германии выросла до 8,7% в мае, что впервые с зимы 1973/1974 годов - когда первый нефтяной кризис привел к новому инфляционному циклу.

Рост цен на энергоносители в результате войны в Украине стал основным двигателем высшей инфляции. Цены на энергоносители в августе были на 35,6% выше, чем в том же месяце прошлого года.

Рост происходит, несмотря на меры правительства, направленные на подавление инфляции, включая удешевление билетов на общественный транспорт и снижение налога на топливо, которое должно завершиться 31 августа.

Аналитики прогнозировали, что без каких-либо дальнейших мер инфляция в крупнейшей экономике Европы может достичь двузначного числа до конца 2022 года.

Эти данные усугубляют аргументы для Европейского центрального банка пойти на более значительное повышение процентной ставки в следующем месяце.

Напомним, в Германии цены на электроэнергию впервые в истории выросли до 700 евро за МВт-ч. Такой уровень цен примерно в 14 раз превышает среднесезонный показатель за последние пять лет.

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