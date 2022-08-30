Умер экс-президент СССР Горбачев - СМИ

Перед смертью бывший президент Советского Союза долго и тяжело болел, сообщили в больнице.

В Москве на 92-м году жизни умер бывший президент СССР Михаил Горбачев. Об єтом вечером во всторник, 30 августа, сообщают российские СМИ.

"Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев", - цитируют СМИ сообщения Центральной клинической больницы Москвы.

По данным СМИ, накануне смерти Горбачев приехал в больницу на гемодиализ. У бывшего генсека были проблемы с почками.

Как известно, Горбачв был первым и единственным президентом СССР.

Ранее Горбачев заявлял, что мир был бы лучше, стабильнее, безопаснее и справедливее, если бы Советский Союз существовал до сих пор.

До этого единственный президент СССР заявлял, что перестройка сорвалась из-за членов ГКЧП и тех, кто воспользовался путчем.

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