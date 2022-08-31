В США официально подтвердили, что Иран поставил БПЛА России

Россия получила от Ирана беспилотники серии Mohajer-6 и Shahed в течение нескольких дней в августе.

В Белом доме официально подтвердили, что Иран осуществил поставки беспилотных летательных аппаратов России. Об этом сказала спикер Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге во вторник, 30 августа.

"По нашим данным, Россия получила от Ирана беспилотники серии Mohajer-6 и Shahed в течение нескольких дней в августе. На российские транспортные самолеты загрузили оборудование БПЛА на аэродроме в Иране, затем они вылетели из Ирана в Россию. Это мы видим, таковы наши оценки", - заявила Жан-Пьер.

Однако, представительница Белого дома не успела прокомментировать, применяет Россия иранские беспилотники в Украине, о чем ранее сообщали СМИ.

Напомним, накануне Кремль назвал фейком информацию о поставках дронов из Ирана.

"Против HIMARS". Иран передал России боевые дроны

Новини от Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet