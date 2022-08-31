В Румынии призвали ЕС покончить с зависимостью от РФ

Отношения между Россией и Евросоюзом будут зависеть от развития ситуации в Украине, заявили в МИД Румынии.

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что Европейский союз должен покончить с любой зависимостью от России. Об этом он сказал перед встречей глав МИД стран ЕС во вторник, 30 августа.

По его словам, отношения между Россией и Евросоюзом будут зависеть от развития ситуации в Украине. При этом Бухарест поддерживает приостановку упрощенного визового режима и открыт к ограничениям на выдачу туристических виз.

"Мы не можем вернуться к привычным отношениям с Россией. Сейчас рано оценивать будущее отношений между ЕС и Россией, потому что это зависит от развития событий в Украине. Но одно понятно: мы должны покончить с любой зависимостью от России", - отметил Ауреску.

Напомним, на встрече министров стран ЕС ФРГ и Франция выступили против визового запрета для всех россиян, их поддержала Австрия.

Вместе с тем, сегодня в Германии заявили, что приостанавливают упрощенный визовый режим с РФ.

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