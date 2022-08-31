В ЕС оценили роль Горбачева в истории
Бывший президент СССР Михаил Горбачев сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и падении железного занавеса. Об этом в ночь на среду, 31 августа, написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в Twitter, комментируя смерть политика.
"Михаил Горбачев был лидером, которому доверяли и которого уважали. Он сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и падении железного занавеса", - написала глава Еврокомиссии, добавив, что это открыло путь в свободную Европу.
Напомним, несколько часов назад стало известно, что в Москве умер экс-президент СССР Горбачев.
Ранее Горбачев заявлял, что мир был бы лучше, стабильнее, безопаснее и справедливее, если бы Советский Союз существовал до сих пор.
Новини от Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet