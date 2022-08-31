В Германии пытались поджечь детсад с украинскими беженцами

За несколько дней до этого находящийся рядом дом беженцев также подвергся нападению с применением зажигательных устройств.

В немецком Лейпциге неизвестные пытались поджечь детский сад, в котором воспитываются дети-беженцы из Украины. Об этом во вторник, 30 августа, сообщает Bild.

Отмечается, что злоумышленники, вероятно, разлили у входа легковоспламеняющуюся жидкость и подожгли ее. Несмотря на их старания, огонь не перекинулся на детсад, а лишь повредил дверь.

Поджог произошел, когда детский сад уже закрылся, а потому никто не пострадал. Помещение заведения расположено в 700 метрах от дома беженцев, который также подвергся нападению с применением зажигательных устройств в пятницу, 26 августа, вечером.

Правоохранители допускают, что между поджогами есть связь.

"Из-за пространственной близости мы не исключаем, что между этими двумя нападениями существует связь. Сейчас мы изучаем показания очевидцев, опрашиваем местных жителей, ищем записи с камер и проверяем социальные сети", - отметил пресс-секретарь госуправления уголовной полиции Германии Том Бернхардт.

Ранее сообщалось, что в Ирландии избили украинских подростков-беженцев. Во время драки злоумышленники выкрикивали: "Идите домой, украинцы" и "Путин - король".

Путь домой: Европа не прочь "оставить себе" украинских беженцев

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