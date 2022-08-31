РФ увеличит поставки газа в Венгрию

Это произойдет на фоне сокращения поставок в другие страны ЕС

С 1 сентября российский “Газпром” увеличит поставки газа в Венгрию на 5,8 млн кубометров сверх объемов, предусмотренных ранее подписанным долгосрочным контрактом. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто у себя в Facebook.

Читайте также: Венгрия выступила против визовых ограничений для россиян

"С "Газпромом" достигнута договоренность: с завтрашнего дня в Венгрию будет поступать на 5,8 млн кубометров природного газа больше договорного количества. Наше энергоснабжение в безопасности!" – написал он.

Известно, что поставки будут идти через Сербию. По какой цене закуплены дополнительные объемы газа, Сийярто не уточнил.

Напомним, ранее Россия почти остановила поставки газа по Северному потоку – в страны, активно помогающие Украине. В то же время из Будапешта регулярно звучат нарративы, выгодные Кремлю.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.