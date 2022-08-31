В Испании выпал аномальный град: от удара погиб ребенок

Девочка получила удар по голове ледяным шаром и была доставлена в больницу, где скончалась утром 31 августа.

Во вторник, 30 августа, в городе Ла-Бисбаль-д'Эмпорда (Жирона) в Испании выпал град диаметром более 10 см. От удара по голове таким ледяным шаром погибла 1,5-летняя девочка. Об этом сообщает издание Elmundo.

Ребенок стал первой жертвой града в Европе с 1997 года. Отмечается, что интенсивный град также нанес многочисленные повреждения транспортным средствам, крышам и городской мебели.

Как объяснили источники в городском совете Жироны, погибшая девочка получила удар по голове ледяным шаром и была доставлена ​​в больницу Trueta de Girona, где скончалась утром 31 августа.

Град диаметром 10 сантиметров является самым ледяным камнем, выпавшим в Каталонии с 2002 года, согласно данным Метеорологической службы региона, предупредившей о сильной непогоде с возможностью штормов и града с камнями более двух сантиметров в диаметре, а также значительные порывы ветра и даже небольшие торнадо.