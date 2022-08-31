"Шантаж Путина провалился". Евросоюз запасся газом

Довольно быстро наступит будущее, в котором Россия не будет поставлять в Европу ничего, говорят эксперты.

Европейский союз на два месяца раньше запланированного достиг своей цели заполнить газовые хранилища, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Это заявление спровоцировало падение газовых цен, которые стремительно шли вверх из-за газового шантажа Кремля. Ситуация, очевидно, не понравилась России и она вновь остановила прокачку газа по Северному потоку и цены вернулись к росту. Кремль развязал газовую войну против ЕC больше года назад. После полномасштабного вторжения в Украину российский правитель Владимир Путин еще сильнее прикрутил газовый кран, чтобы шантажировать Европу, но там решили найти замену российскому газу. Корреспондент.net рассказывает подробности.

"Шантаж Путина терпит неудачу"

Поставки газа в Европу по российскому трубопроводу Северный поток-1 полностью прекращены, объявил газовый госконцерн Газпром. 31 августа "начались плановые работы на газоперекачивающем агрегате", говорится в сообщении российской компании.

Как отмечает российская газета Коммерсант со ссылкой на данные оператора газопровода Nord Stream AG, объемы прокачки газа по Северному потоку упали до нуля рано утром 31 августа.

Накануне вечером глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны-члены Евросоюза досрочно выполнили план по заполнению хранилищ газом на уровне 80 процентов. Об этом она сообщила на саммите по энергетической безопасности Балтийского моря в Копенгагене.

Страны Евросоюза достигли своей цели по заполнению хранилищ газа на два месяца раньше намеченного срока на фоне сокращения поставок российского газа в ЕС.

"На сегодняшний день мы в Евросоюзе достигли среднего уровня заполнения газохранилищ на 80 процентов. Так что мы уже достигли объема, о котором договорились на текущий год", - сказала фон дер Ляйен.

Целевой уровень уже достигнут в девяти из 19 стран ЕС, где есть хранилища газа. В Германии подземные хранилища заполнены на 81,07 процента, в Италии - на 80,11 процента, во Франции - на 90,06 процента, в Польше и Португалии - почти на 100 процентов. Отстают Нидерланды (73,34 процента) и Австрия (60,58 процента), также входящие в пятерку стран с крупнейшими хранилищами газа.

Кроме того, семь государств Балтийского моря - Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Дания - во вторник объявили об обязательствах семикратно увеличить производство энергии ветра до 20 гигаватт к 2030 году, чтобы Северная Европа смогла избавиться от зависимости от российского природного газа.

Сообщается, что 20 гигаватт будет достаточно для обеспечения электроэнергией 20 миллионов домохозяйств. "Это больше, чем мощности ветроэнергетики во всем ЕС на сегодняшний день", - отметил премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Фон дер Ляйен добавила, что "попытка Путина шантажировать [ЕС] терпит неудачу". "Мы ускоряем переход на зеленую энергетику, избавляемся от зависимости от российского ископаемого топлива, увеличиваем производство возобновляемой, чистой, более дешевой, европейской энергии", - заявила на встрече председатель Еврокомиссии.

Необходимо также укреплять энергетические связи внутри Европы, сказал премьер-министр Испании Педро Санчес на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем.

По словам немецкого канцлера, он решительно поддерживает идею строительства газопровода, соединяющего Пиренейский полуостров с Центральной Европой, поскольку Берлин пытается уменьшить зависимость от России.

Напомним, что Брюссель предлагает странам Евросоюза добровольно сократить его потребление на 15 процентов и стремится получить право вводить обязательные сокращения, если возникнет острая нехватка газа. Часть стран уже разрабатывает план "энергетической умеренности".

Как Россия теряет европейский рынок: скоро не будет ничего продавать

Кремль в очередной раз продемонстрировала Европе, что в любой момент и под любым предлогом может остановить прокачку газу, тем самым доказав, что европейцы встали на верный путь полного отказа от российского топлива.

Российский импорт до войны покрывал около 40 процентов европейского потребления газа. Теперь эта доля уменьшилась до 25 процентов, поскольку текущие поставки не превышают трети средних объемов за последние пять лет.

"Довольно быстро наступит будущее, в котором Россия не будет поставлять в Европу ничего. Сохранятся небольшие объемы - 10-15 млрд ежегодно - в Южную Европу через Турецкий поток. Но в целом Европа будет жить без российского газа, а Россия, Газпром, соответственно, - без экспортных доходов от поставок", - прогнозирует президент российского Института энергетики и финансов Марсель Салихов.

"Судя по всему, через два или максимум три года Россия полностью потеряет возможность поставлять газ в Европу", - считает российский аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.

Однако отказ от российских энергоносителей обойдется Европе очень дорого. Как подсчитали аналитики агентства Bloomberg, власти европейских стран уже готовятся выделить около 280 миллиардов евро на компенсации населению и бизнесу, чтобы поддержать их во время беспрецедентного энергетического кризиса, развернувшегося на континенте после антиководных карантинов и на фоне войны России против Украины.

Эксперты объясняют, что заменить российский газ европейские страны смогут через поставки сжиженного газа, в частности, из США. У ЕС в запасе есть еще один возможный крупный поставщик газа - Катар. Есть одна проблема - Катар, чьи запаса газа практически неиссякаемы, хочет долгосрочный контракт, что противоречит европейской политике конкурентных поставок.

Что касается России, то ключевая альтернатива для нее - это Китай. Однако эксперты сомневаются, что он сможет компенсировать выпадающие поставки из стран ЕС.

"Китаю не нужно столько же газа [сколько Европе]. Во всех китайских программных документах увеличение поставок из России, помимо Силы Сибири, не предусмотрено", - говорит Крутихин.

При этом, Пекин сможет диктовать свои условия и предложить не самую выгодную для России цену.

Другим важным рынком для России остается Турция. Инфраструктура, которая есть в России сейчас, не позволяет переориентировать поставки газа в другие страны, а строить новую инфраструктуру в условиях санкций очень тяжело.

Пока Китай и Турция не стали закупать больше российского газа, Газпром вынужден ежедневно сжигать его на десять миллионов долларов, показывают данные независимой норвежской исследовательской компании Rystad Energy, из-за невозможности его продать.

Ранее Корреспондент.net писал, что России придется консервировать скважины из-за падения газового экспорта, а технологий для расконсервации у россиян нет, как и для бурения новых скважин. Об этом подробнее в материале Газовая война.